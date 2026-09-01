Ленинградская область ночью отразила атаку 44 БПЛА

В результате ночного нападения беспилотников в Ленинградской области зафиксированы повреждения и возгорание в портовой зоне Усть-Луга.
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