В «Твенте» опасаются, что перевод денег за Угальде станет проблемой

В «Твенте» не исключили, что перевод денег от «Спартака» за Манфреда Угальде станет проблемой. Советник правления «Твенте» Ян Стройер ответил на вопрос, опасается ли он проблем с переводом средств за трансфер Манфреда Угальде.
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