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Стражи правопорядка и общественники провели для самых юных томичей занятия по дорожной безопасности

Накануне, в рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом», сотрудники полиции и представители добровольной народной дружины администрации Ленинского района города Томска провели занятие по дорожной безопасности для самых юных участников дорожного движения.

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