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Elie Saab и H&M показали главную дизайнерскую коллаборацию осени 2026

Elie Saab и H&M показали главную дизайнерскую коллаборацию осени 2026

Elie Saab переносит эстетику красных дорожек в масс-маркет. Вместе с H&M дизайнер готовит коллекцию в которой будут узнаваемые вечерние силуэты, пайетки и кружево.

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