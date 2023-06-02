Федеральное агентство новостей №1

7 153 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Уфимцев я
    Как такие козлы все еще работали в университете? Вот где рассадник всякой гадости, почва для выращивания пятой колонн...Комиссия по этике...
  • Dash45
    делать нечего.Российская компан...
  • essa5mailru Конкин
    Радиоуправляемые мины на танкоопасных направлениях установлены повсюду и прискорбно что Пригожин этого не знает. Мани...Евгений Пригожин ...

«Перегрузили ПВО противника»: эксперт Красноперов о массированном ударе дронами и ракетами по Киеву

«Перегрузили ПВО противника»: эксперт Красноперов о массированном ударе дронами и ракетами по Киеву

Российские «стратеги» выпустили целый рой ракет и перегрузили ПВО ВСУ. Это привело к очень действенному эффекту, заявил в интервью ФАН военный аналитик, летчик-инструктор Андрей Красноперов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх