Монитор «Железняков» — «Речной крейсер» принимает бой...

Идея о строительстве речного монитора с армейской артиллерией родилась ещё до революции. При проектировании канонерских лодок для Амура в начале ХХ века возникали пожелания вооружить их не корабельной а полевой артиллерией: что бы было возможно пополнять боезапас со складов армейских частей с которыми корабли взаимодействуют.