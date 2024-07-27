Задержан бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков. Генерал проходит по делу о коррупции, его поместили в СИЗО.
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Задержан бывший заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков. Генерал проходит по делу о коррупции, его поместили в СИЗО.
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