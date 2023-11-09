Табун лошадей погиб в ДТП с "Крузаком" под Оренбургом

ДТП произошло 6 ноября возле села Тасбулак в Оренбургской области.В пресс-службе Управления МВД России по Оренбургской области было объявлено об аварии, произошедшей вчера между внедорожником и стаей лошадей.
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