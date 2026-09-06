Финляндия создаёт экспертную группу по ИИ-безопасности

Глава МИД Валтонен: «ИИ-революция меняет баланс сил между государствами» Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен объявила о создании рабочей группы финских и международных экспертов для анализа последствий ИИ для внешней политики и безопасности страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЕЖ GeForce RTX 4090 ...
- АУ От Балтики до Япо...
- СЗ Поставки машин из...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым