Финляндия создаёт экспертную группу по ИИ-безопасности

Глава МИД Валтонен: «ИИ-революция меняет баланс сил между государствами» Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен объявила о создании рабочей группы финских и международных экспертов для анализа последствий ИИ для внешней политики и безопасности страны.