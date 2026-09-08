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Царьград

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Клещи сжимаются. Армия России взяла под контроль Долгенькое и Березники

Клещи сжимаются. Армия России взяла под контроль Долгенькое и Березники

В ходе продолжающейся спецоперации российские войска добились важного успеха на востоке Украины, взяв под контроль стратегически значимые населённые пункты Долгенькое и Березники в Харьковской области.

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