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Закон, порядок, государство

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Военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск для обеспечения снабжения, доставки и эвакуации личного состава применяют мототранспорт на передовой

Военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады «Южной» группировки войск для обеспечения снабжения, доставки и эвакуации личного состава применяют мототранспорт на передовой

Квадроцикл или мотоцикл имеет больше шансов незамеченным пройти по маршруту, что особенно ценно при работе на линии боевого соприкосновения или в ближнем тылу.

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