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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле прокуратура взяла на контроль дело о сбитой насмерть на переходе девочке

В Барнауле прокуратура взяла на контроль дело о сбитой насмерть на переходе девочке

Также ведомство проводит проверку соблюдения безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших гибели ребенка Прокуратура Алтайского края взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, в котором погибла девочка.

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