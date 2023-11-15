В Барнауле прокуратура взяла на контроль дело о сбитой насмерть на переходе девочке

Также ведомство проводит проверку соблюдения безопасности дорожного движения, причин и условий, способствовавших гибели ребенка Прокуратура Алтайского края взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту ДТП, в котором погибла девочка.
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