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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «Родри заслужил «Золотой мяч» с точки зрения его КПД в победу команды. Он стал лучшим на ЧМ. Ямаль – будущий обладатель приза»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг высказался касательно претендентов на получение «Золотого мяча» по итогам прошлого сезона, выделив полузащитника Родри.

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