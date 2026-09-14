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Красный Север

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Ямал вошел в топ-10 лидеров по скорости трудоустройства

Ямал вошел в топ-10 лидеров по скорости трудоустройства

Во втором квартале 2026 года уровень безработицы в России сохранился на крайне низком уровне — 2,2%, не изменившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

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