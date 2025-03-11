До смерти доведет. Сливочное масло может серьезно навредить

Ученые провели новое исследование, изучающее качество жизни при употреблении разных масел. Они выяснили, что большое количество сливочного масла в рационе идет не на пользу, а наоборот, может стать причиной преждевременной смерти человека.
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