Награжденного медалью «За храбрость» бойца похоронят в Карелии

В Кондопожском районе в пятницу простятся с Кириллом Штамбургомфото vk.com/id758304909?w=wall758304909_5829 В Карелии простятся с молодым военнослужащим Кириллом Штамбургом, участником специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии