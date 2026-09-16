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111 тысяч за утраченный заработок: прокуратура Вологды добилась выплаты пострадавшему на пилораме

111 тысяч за утраченный заработок: прокуратура Вологды добилась выплаты пострадавшему на пилораме

Молодой работник пилорамы в Вологде, получивший тяжёлую травму из‑за неоформленных трудовых отношений, добился компенсации утраченного заработка — по иску прокуратуры суд взыскал в его пользу более 111 тысяч рублей.

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