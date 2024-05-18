В Пермь привезут ковчег с частицей Пояса Богородицы

Посетить собор и поклониться святыням могут все верующие.С 21 по 23 мая 2024 года в Свято-Троицком кафедральном соборе будет находиться ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы и частицами святых мощей родителей Богородицы — святых праведных Иоакима и Анны.