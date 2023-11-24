История фото: как детей отправляли по почте

В начале XX века детей по почте отправляли совершенно свободно. Дело было в США. В 1913 году почтовые отделения начали доставлять посылки и американцы на радостях принялись отправлять друг другу все подряд — от зонтиков до садового инвентаря.
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