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Иркутск Сегодня

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Синоптики рассказали о погоде в Приангарье на 22 сентября: местами дожди и туманы

Сегодня в Иркутской области ожидается переменная облачность. По данным метеорологов, местами пройдут небольшие дожди, а в отдельных районах утром возможны туманы.

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