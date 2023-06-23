«Каникулы с Общественным советом» в Кирове

Сотрудники Кировского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с представителями ОНДПР г. Кирова ГУ МЧС России по Кировской области и Всероссийского добровольного пожарного общества организовали масштабное профилактическое мероприятие для ребят летнего лагеря дневного пребывания МБОУ СОШ № 45 города Кирова.