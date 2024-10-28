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Анджелина Джоли опровергла слухи о романе с Akala

Анджелина Джоли опровергла слухи о романе с Akala

Анджелина Джоли посетила премьеру своего нового фильма и сделала заявление о своей личной жизни. В интервью с People 49-летняя актриса сообщила, что в данный момент она одинока, тем самым опровергнув слухи о романе с рэпером Akala.

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