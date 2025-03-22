"Защитить любой ценой" порядок в стране пообещали власти Турции

Власти Турции не пойдут на поводу у оппозиционных уличных митингов и защитят порядок в стране. Об этом сообщил в соцсети Х глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун, его пост в субботу, 22 марта, РИА Новости.