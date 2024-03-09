Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Что не так с некоторыми авторами?

Что не так с некоторыми авторами?

Интересно, дождусь ли я того счастливого дня, когда "Царьград" наконец-то прикроют или хотя бы проведут с ним воспитательную работу? Ну вот с каждым днем ребята все дальше и дальше плывут по теплым водам либерального Гольфстрима, не чувствуя, как та лягушка, что вода становится все горячее и горячее.

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Комментарии
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Ливень
да уж вопрос контроля у статей царьграда давно на повестке дня... стараюсь по возможности указывать царьграду на этот нехороший моментик на различных ресурсах, особенно когда идут именно кликбетные заголовки...
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9 час.

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