Интересно, дождусь ли я того счастливого дня, когда "Царьград" наконец-то прикроют или хотя бы проведут с ним воспитательную работу? Ну вот с каждым днем ребята все дальше и дальше плывут по теплым водам либерального Гольфстрима, не чувствуя, как та лягушка, что вода становится все горячее и горячее.
Что не так с некоторыми авторами?
Комментарии
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Ливень
да уж вопрос контроля у статей царьграда давно на повестке дня... стараюсь по возможности указывать царьграду на этот нехороший моментик на различных ресурсах, особенно когда идут именно кликбетные заголовки...
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9 час.
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