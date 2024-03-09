Что не так с некоторыми авторами?

Интересно, дождусь ли я того счастливого дня, когда "Царьград" наконец-то прикроют или хотя бы проведут с ним воспитательную работу? Ну вот с каждым днем ребята все дальше и дальше плывут по теплым водам либерального Гольфстрима, не чувствуя, как та лягушка, что вода становится все горячее и горячее.