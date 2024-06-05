С Украины не выпускают мужчин с видом на жительство в другой стране

За границу перестали выпускать украинских мужчин, которые имеют вид на жительство в другой стране. На видео, распространяемом в соцсетях, один из водителей рассказал, что на КПП «Шегини» из его маршрутки пограничники высалили парня, который имеет ПМЖ в Польше с 2021 года, что подтверждается печатями в загранпаспорте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии