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Футболисту ЦСКА Роше может грозить дисквалификация за нападение на судью

Футболисту ЦСКА Роше может грозить дисквалификация за нападение на судью

Защитник ЦСКА Виллиан Роша может быть дисквалифицирован на срок от шести месяцев до двух лет. Как отмечается в протоколе матча, опубликованном на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ), в итоговый протокол матча было внесено следующее замечание: «на 57-й минуте после показа красной карточки игрок команды ЦСКА, уходя с футбольного поля, схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля».

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