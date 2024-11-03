Футболисту ЦСКА Роше может грозить дисквалификация за нападение на судью

Защитник ЦСКА Виллиан Роша может быть дисквалифицирован на срок от шести месяцев до двух лет. Как отмечается в протоколе матча, опубликованном на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ), в итоговый протокол матча было внесено следующее замечание: «на 57-й минуте после показа красной карточки игрок команды ЦСКА, уходя с футбольного поля, схватил резервного судью за руку и ударил по бутылке с водой в сторону тоннеля».