Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

17 902 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    ... Говори свой ИСТИННЫЙ СВЕТ 🙏🌟💙... ... Уже не время надеяться, что другие поймут, это время все равно обнажать с...Семя Духа внутри ...
  • Ирина Карамышева
    КАКАЯ ПРЕКРАСНАЯ ФРАЗА И ВЫВОДЫ! "Если наша Жизнь не строится на фундаменте Любви - это бессмысленная Жизнь!." БЛАГОД...ЭНЕРГИЯ ДНЯ 19 с...
  • Antanas
    Мудрые и прекрасные мысли.👍👍👍👍👍.ЭНЕРГИЯ ДНЯ 18 с...

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 20 сентября 2023 года

Энергия дня: двадцатое число, девятый месяц, две тысячи двадцать третий год = 884 ="Без чувства Безусловной Любви не было бы Вселенной, не было бы Совершенства Вселенной" = Всё, что существует в Макромире, отражается в биологической клетке как в Микромире= Всегда возможно придать своей Жизни тот смысл, о поиске которого не думали раньше= Единственный способ потерять Любовь внутри нас — это не отдавать её другим =Если вы хотите узнать своё будущее, посмотрите на свои сегодняшние действия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх