ЭНЕРГИЯ ДНЯ 20 сентября 2023 года

Энергия дня: двадцатое число, девятый месяц, две тысячи двадцать третий год = 884 ="Без чувства Безусловной Любви не было бы Вселенной, не было бы Совершенства Вселенной" = Всё, что существует в Макромире, отражается в биологической клетке как в Микромире= Всегда возможно придать своей Жизни тот смысл, о поиске которого не думали раньше= Единственный способ потерять Любовь внутри нас — это не отдавать её другим =Если вы хотите узнать своё будущее, посмотрите на свои сегодняшние действия.