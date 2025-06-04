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Су-34 разгромил пункт дислокации боевиков ВСУ

Су-34 разгромил пункт дислокации боевиков ВСУ

Минобороны РФ Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по пункту временной дислокации подразделения боевиков ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Юг".

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