В ГД внесут поправку о запрете иноагентам управлять госкорпорациями

В ближайшее время в Госдуму будет внесена поправка о запрете иноагентам входить в органы управления государственных корпораций, сообщил в своем Telegram-канале глава думского комитета по безопасности Василий Пискарев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии