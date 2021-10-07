ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

42 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир СВ
    можно добавлю ... ?? И ногами...!!Николай Платошкин...
  • Александр Платов
    Спи спокойно, дорогой товарисч! И люби себя - обеими руками!Николай Платошкин...
  • Алексей Сафронов
    При всём умном, но на самом деле словоблудии о нынешней Руине, а особенно попыткой автора сравнивать ныне происходяще...Смогут ли украинц...

Кавказцы жестоко избили парня, заступившегося за девушку в метро

Кавказцы жестоко избили парня, заступившегося за девушку в метро

Telegram-канал Baza опубликовал кадры нападения на пассажира московского метро, вступившегося за девушку.

Вернуться к статье
8220
Обсудить
Ostapkovich Petro
Зверьё
Виктор Михайлов
Таких в советское время и называли " зверьками " ! А этим надо вменить по максимуму , чтобы в аулах аукнулось .
Альбертт
Вот теперь эти дети ишака получат лет по десять если не откупятся .
Наталья Иванова (Кубасова)
Даже откупаться не придётся -так отпустят- у нас же многонационалочка - и любые национальности, кроме русских , ублажают и лелеют. Выращивают надсмотрщиков над русскими.
Игорь Кузнецов
Не получат,родственники выкупят.
Лада Мира
вряд ли.для них- понять ,простить )
Наталья Иванова (Кубасова)
Кавказцы должны обитать на кавказе!
Виктор Михайлов
Конкретно эти - в Махачкалинской тюрьме !
игорь поляков
НЕТ ТОЛЬКО МАГАДАН
Сергей Анисимов
Им лучше на Колыме. Там для них климат нормальный.
Николай
Набросился на полицейских с ножом и остался жив, в штатах в аналогичной ситуации получил бы обойму моментально, может и не одну.
Vladimir Lenkov
Всех черных, попавшихся на криминале надо высылать из России пожизненно с взятием отпечатков пальцев. Тех, кто попал в тюрьму, чтобы уже оттуда не выходили.
игорь поляков
Да но здесь проблема,они Россияне,дагестанцы.
Наталия
Выход один- строгий паспортный режим, как было в СССР. Приехал- встал на учет в полиции, срок пребывания ограничен. Нарушил- отвечай по закону.
Сергей Анисимов
Необходимы изменения в законодательство. Преступники из республик должны ограничиваться в передвижении по России и безвыездно находиться в своей республике. При нарушении, перемещаться на севера под охрану.
игорь поляков
Посмотрим, там уже родственники начали возню,не дрогнет ли наше правосудие,а то еще и парня обвинят.
Дмитрий Соловьев
не только пострадавшего, еще и задержавших полицейских могут обвинить
Сергей Лахов
Чтобы делать замечания диким народцам и диким дебилам, необходимо самому хоть немного уметь хорошо драться. Иначе результат плачевный. А кто бил исподтишка, тот сволочь черножопая. Гордости у этих дагестанцев в ноль.
Светлана Барабаш (Сидорович)
Шакальё! Смелые в куче, по одиночке в основном - ссыкуны
Евгений Гоголев
А что в вагоне ехал один мужчина, а остальные женщины и пид... Ы? Когда начнём их калечит , они угомонятся. Единственная проблема даги платят деньги, что бы пойти в армию, а наши покупают справку сассанцев-засранцев. Русские мужчины, мы сами в этом виноваты. Разговоры о то, что их отпустят, а наших посадят в пользу дагов.
Юрий Джиоев
Да, полный вагон и никто за этого парня не заступился?! Что в вагоне был только один настоящий мужчина Роман? Пока сами русские не будут друг за друга стоят, а будут только бухтет в соцсетях, что их бьют так и будет продолжаться. Да и дело то не в национальности, во всех нациях есть свои отморозки, а в мужской солидарности и поддержке в таких случаях.
Лада Мира
а чего хотите? Закон как дышло,не факт что осудят зачинщиков,а не вас ...А самое главное ,приехжие из республик нагадив легко скрываются , а там покаются перед своими главнюками и неподсудны. Куда вы скроетесь от преследования ,если влезите в разборки ,как свою семью ,детей защитите от угроз орды ?
Юрий Джиоев
Вы сперва научитесь по русски писать грамотно, а потом рассуждать. Тем более, от вашего жаргона вони больше, чем какого-то здравого рассуждения. Вы не только "гадите" на русский язык, но и опошляете русских, с которыми я рядом живу и работаю.
Евгений Гоголев
Я против, что бы акцентировали внимание на национальность. Мне, как русскому человеку будет не приятно слышать, что насильник и убийца русский.
Лада Мира
Суть не меняется ,с описками или нет комент. А вы похоже что подстрекатель
Юрий Джиоев
Ну если не понимаете, что суть то как раз и меняется от ваших невнятных и неграмотных комментов, то о каком разумном диалоге может быть с вами? Я не умею общаться на вашем тарабарском жаргоне.
Лада Мира
А что толку от ваших нудных реверансов и грамотности ,где в первом коменте вы ,как понимаю сам кавказец подстрекаете не россиян ,а конкретно русских устраивть массовые драки с кавказцами ?
Юрий Джиоев
Опять чушь собачья. Да, я этнический осетин, родом с Кавказа, но уже 45 лет сибиряк и живу и работаю среди прекрасных русских и еще с десяток национальностей. Моими детьми являются также русские. И причем тут этот ваш бред, что я устраиваю массовые драки русских с кавказцами? Вы, как вижу по вашему складу ума пациент из палаты№6?
Лада Мира
Мне нас рать кем меня считаешь и кто твои дети.. Есть комент в котором ясно говориться о РУССКИХ - "Да, полный вагон и никто за этого парня не заступился?! Что в вагоне был только один настоящий мужчина Роман? Пока сами русские не будут друг за друга стоят, а будут только бухтет в соцсетях, что их бьют так и будет продолжаться. " Значит по вашему разумению если убивает одного русского толпа кавказцев ,именно русские должны вступаться ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ русского россиянина ,а остальные 200 национальностей россиян молча наблюдать ? Интересная логика у осетина живущего в сибири...
Юрий Джиоев
Ну сри и дальше, если больше ни на чего не годен.
Лада Мира
Вы когда последний раз были в московском метро ,хотя бы видели кто там ездит ? )))
Лада Мира
Так это вы тут срачь развели , подстрекатель и провокатор.
Юрий Джиоев
Я сибиряк и по московским метро не езжу.
Лада Мира
Ну так чего судить ? Там с утра до ночи вагоны забиты азиатами и кавказцами .
Natalija Radchuk
Вы не сибиряк,вы просто хам!
Юрий Джиоев
Отвечаю вам словами нашего президента Владимира Путина-"Кто как обзывается, тот так и называется".
Natalija Radchuk
Вам до Путина.......
Юрий Джиоев
А что остановили вашу мысль то? Что до Путина высоко в каком смысле? Что он уже святой или Бог?
Natalija Radchuk
Ещё раз, вам до Путина.....
Юрий Джиоев
А где же тогда 12.5 миллионов москвичей и по каким "тропам" они ходят на работу, на учебу? Кавказцев всего-то 10 миллионов и они, что все в Москву переехали? Да, давно не бывал в этой "кавказской" Москве.
Юрий Джиоев
Еще раз для особо "одаренных", которые не способны заканчивать свои мысли: А что остановили вашу мысль то? Что до Путина высоко в каком смысле? Что он уже святой или Бог?
Natalija Radchuk
Еще раз для особо "одаренного", вам до Путина....
Юрий Джиоев
Да, вижу заело ваш "патефон" и мучаетесь от натуги высказаться. Не буду вас более мучат своими комментами, примите валидол и спокойной вам ночи.
РОМАН Молчанов
мерзость ((
Леонид Василенко
Кавказцев (грызунов) уже как-то из Москвы шпалерой вывозили. Показать бы снова на ТВ для дагов в качестве воспитательного момента. Там ещё грузин в Тибилиси орал - "Мой син никогда не станэт на калени пэрэд Россией".
Aнатолий Райков
Но зато........... https://youtu.be/tZKfZ6DzZuo
Лада Мира
Куда россиян высылать собираетесь? В СССР самое большее,кавказцы коровники приезжали строить на шабашку сезонно и на базар цитрусами торговать,не задерживаясь в центре СССР. Власти знали что делали . Помню как в 70-е гг на самом краю линии дом купил грузин ,на него как на диковину смотрели. Отстроился и знаете чем занялся? Картежный дом открыл ,съезжались на деньги в карты и нарды играть ,на углу улицы ,где дом ,от анаши дым столбом стоял . А со временем вонь от травы и на улицах уже была не редкостью...
Сергей С
КАВКАЗЦЕВ МНОГО! ПОРА УЖЕ КОНКРЕТНО НАЗЫВАТЬ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРЕСТУПНИКОВ А НЕ НАСТРАИВАТЬ ВСЕХ ПРОТИВ ВСЕХ! БАНДИТЫ УРОДЫ И ДЕГЕНЕРАТЫ ЕСТЬ В ЛЮБОЙ НАЦИИ!
Лада Мира
но где то поградусу дичи больше
Лада Мира
Результат отмены 5 графы в паспорте -национальность.
Неизвестно Неизвестно
Бандиты, моральные уроды и дегенераты есть во всех национальностях и нужно карать их по закону, жестоко, но по закону, не выбирая, кто эта сволочь и чей это родственник и сынок !!! И расширить возможности самообороны, особенно при проникновении на частную собственность, при покушении на убийство... И ПОЛИЦИИ разрешить стрелять по таким без предупреждения, особенно, когда ублюдки с холодным и огнестрельным оружием!!!
Юрий Джиоев
Согласен, ибо у преступников и их пособников нет национальности и они должны отвечать по жестким законам в полной мере за свои преступления., тем более если они еще и с оружием. Примеры керченских, казанских и пермских стрелков должно же наконец-то заставить законодательную и судебную власть разработать жесткие законы против таких преступлении.
Михаил Молчев
Интересно, но если бы хоть один русский зарезал пришлого, то он же и виноват оказался бы. Не пора ли менять законы?
Лада Мира
Законы есть ,работают однобоко
Михаил Молчев
Интересно, но если бы хоть один русский зарезал пришлого, то он же и виноват оказался бы. Не пора ли менять законы?
Неизвестно Неизвестно
Покажите хотя бы одного зарезанного русским пришлого? А как горячие парни с гор убивают и насилуют я видел, причем даже в Беларуси... Хотя подлец это не национальность и они могут быть кем угодно... Но почему когда я был в гостях у ребят с гор, я не нарушал их традиций, а приехав к нам в гости горячие парни начинают выстраивать свои порядки? Может вместе с горячими парнями должны приезжать их аксакалы с намордниками и плетками, чтобы усмирять горячесть своих отпрысков?????
Михаил Молчев
Знаете, сударь, у нас в Лосинке, это Москва, подобные проблемы тоже случались, но и мусора отворачивались, когда мы порядок наводили. Жмуров мы старались не оставлять, но зело покалеченных было предостаточно. Дам, кстати, не трогали.
Лада Мира
Может аксакалы и отпускают из своих краев взбесившийся молодняк пар спустить ,дурь проветрить специально ,раньше изгоняли в горы ,теперь в центр России....
Неизвестно Неизвестно
Тогда еще проще--- в Сибири снега много, пусть убирают и охлаждаются, а как остынут и научатся вести себя адекватно, милости прошу в цивилизованное общество!!!
Лада Мира
Тут один кавказец подстрекатель уже 45 лет как в Сибири прижился ,еще не хватает бандюганами Сибирь загадить.
Неизвестно Неизвестно
Тогда а Арктику... -70°C это вам не хухры-мухры....
Юрий Джиоев
Этот кавказец, который уже 45 лет прижился в Сибири живет и работает не с бандюганами, как это по вашим жаргонным понятиям видно, а с порядочными и честными сибиряками с десяток национальностей. И в так называемое "цивилизованное общество", где меж собой общаются на жаргоне подворотни сибиряков не заманишь.
Астон Мартин
Толерантность уже запредельная , почему они себя так ведут ? а потому что их кто то так учит , и надо это признать , кто то настраивает на такое поведение , и не пора бы внушать различным диаспорам что они в гостях , и примеры дурные не показывать когда собственную молодежь резиновыми дубинами дубасят , определенный контингент делает из этого выводы , все всё прекрасно видят что происходит , в своем доме терпил делают из за какой то вонючей политики ...
Лада Мира
ну и сколько случаев когда кавказцы ухайдохали мастеров спорта нападая "трое на одного " и калеча и убивая?
andmitry
миллион
ВЛАДИСЛАВ
Негатив по отношению к такому поведению кавказцев имеет тенденцию к аккуммулированию, Раздражение ими медленно, но уверенно растёт. Допрыгаются эти джигиты, пусть потом не ропщут.
Георгий
Хачьё гуляет))
Александр
Даги вообще неуправляемы - дети гор! И у них культ силы. Поэтому бить их надо не спрашивая. А вот спортсмены-силовики у них классные!
Николай Смирнов
Грязное подлое и трусливое зверьё эти даги, а не спортсмены силовики. Таких надо в резервациях держать, за колючкой, и не пускать в русские города. Шакалы нападают всегда толпой на одного, на девушек и парней, одиночек, а когда видят тех, кто сильнее в штаны делают. Говно, а не люди.
Георгий
Донецк показал этих детей гор, чуть, что серьезное - ноги в руки и только их видели, но большие машины, выданные им, не забывали забирать собой, дерьмо, а не люди))
Николай Рязанов
Они близки к природе и инстинктивно чуют силу,поэтому никогда не нападут на сильнейшего и даже равного им по силе,а вот на слабых отыгрываются,подлый народец,а вот,если бы русские не вырождались такими темпами,эти даги уже искали бы пятый угол вдали от Москвы.
Юрий Бакулин
К таким скотам надо относиться соответственно. Задерживать очень жестко, при малейшем сопротивлении ломать конечности, выбивать зубы и т.д. чтобы ни жрать, ни махать, и бегать нечем было даже в будущем после отсидки. Веди себя по человечески - будет уважение.
Михаил
Пора надевать белый колпак
Наталья Иванова
ttttt ttttt
Очень страшно!!! Разве допустимо на это закрывать глаза?. Один вопрос: ПОЧЕМУ ОНИ ТАК СВОБОДНО СЕБЯ ЧУВСТВУЮТ У НАС ?....
ttttt ttttt
Очень страшно!!! Разве допустимо на это закрывать глаза?. Один вопрос: ПОЧЕМУ ОНИ ТАК СВОБОДНО СЕБЯ ЧУВСТВУЮТ У НАС ?....
Мифодий Кроткий
поотрезать языки за мат и все конечности ::ногу.руку .которая наносила побои ...и нож в ухо кто поднял его на человека ! уроды невоспитанные !!!
михаил лашин
Сколько можно терпеть данных молодых людей находящихся в нашей обстановке, стоят мальчики Росгвардия которые бесправны, а полиция Метро вообще ни чем не интересуется кроме кака переговоров по телефону. И, что могут сделать входящие в патруль женщины с формами как в Полицейской академии США?
Анатолий Витушкин
Несколько вопросов: 1. Почему полиция не отслеживает у дикарей оружия, что они свободно пользуются ножами?
Анатолий Витушкин
2. Что случилось со свидетелями драки, позволившими добивать парня? Трусость и безразличие?
Анатолий Витушкин
3. Почему у нас настолько безразличное к нашему коренному русскому населению законодательство, что бандиты ничего не опасаются?
Яна
Смотреть за порядком обязанность полицейских. Мог бы по радиосвязи сообщить о происходящем. Ненужное вмешательство. Но стал героем..

Картина дня

наверх