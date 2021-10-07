Кавказцы жестоко избили парня, заступившегося за девушку в метро

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаКавказцы жестоко избили парня, заступившегося за девушку в метро Telegram-канал Baza опубликовал кадры нападения на пассажира московского метро, вступившегося за девушку.Вернуться к статье8220НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьOstapkovich PetroЗверьёВМВиктор МихайловТаких в советское время и называли " зверьками " ! А этим надо вменить по максимуму , чтобы в аулах аукнулось .АльберттВот теперь эти дети ишака получат лет по десять если не откупятся .Наталья Иванова (Кубасова)Даже откупаться не придётся -так отпустят- у нас же многонационалочка - и любые национальности, кроме русских , ублажают и лелеют. Выращивают надсмотрщиков над русскими.Игорь КузнецовНе получат,родственники выкупят.Лада Миравряд ли.для них- понять ,простить )Наталья Иванова (Кубасова)Кавказцы должны обитать на кавказе!ВМВиктор МихайловКонкретно эти - в Махачкалинской тюрьме !игорь поляковНЕТ ТОЛЬКО МАГАДАНСергей АнисимовИм лучше на Колыме. Там для них климат нормальный.ННиколайНабросился на полицейских с ножом и остался жив, в штатах в аналогичной ситуации получил бы обойму моментально, может и не одну.Vladimir LenkovВсех черных, попавшихся на криминале надо высылать из России пожизненно с взятием отпечатков пальцев. Тех, кто попал в тюрьму, чтобы уже оттуда не выходили.игорь поляковДа но здесь проблема,они Россияне,дагестанцы.НаталияВыход один- строгий паспортный режим, как было в СССР. Приехал- встал на учет в полиции, срок пребывания ограничен. Нарушил- отвечай по закону.Сергей АнисимовНеобходимы изменения в законодательство. Преступники из республик должны ограничиваться в передвижении по России и безвыездно находиться в своей республике. При нарушении, перемещаться на севера под охрану.игорь поляковПосмотрим, там уже родственники начали возню,не дрогнет ли наше правосудие,а то еще и парня обвинят.Дмитрий Соловьевне только пострадавшего, еще и задержавших полицейских могут обвинитьСергей ЛаховЧтобы делать замечания диким народцам и диким дебилам, необходимо самому хоть немного уметь хорошо драться. Иначе результат плачевный. А кто бил исподтишка, тот сволочь черножопая. Гордости у этих дагестанцев в ноль.Светлана Барабаш (Сидорович)Шакальё! Смелые в куче, по одиночке в основном - ссыкуныЕвгений ГоголевА что в вагоне ехал один мужчина, а остальные женщины и пид... Ы? Когда начнём их калечит , они угомонятся. Единственная проблема даги платят деньги, что бы пойти в армию, а наши покупают справку сассанцев-засранцев. Русские мужчины, мы сами в этом виноваты. Разговоры о то, что их отпустят, а наших посадят в пользу дагов.Юрий ДжиоевДа, полный вагон и никто за этого парня не заступился?! Что в вагоне был только один настоящий мужчина Роман? Пока сами русские не будут друг за друга стоят, а будут только бухтет в соцсетях, что их бьют так и будет продолжаться. Да и дело то не в национальности, во всех нациях есть свои отморозки, а в мужской солидарности и поддержке в таких случаях.Лада Мираа чего хотите? Закон как дышло,не факт что осудят зачинщиков,а не вас ...А самое главное ,приехжие из республик нагадив легко скрываются , а там покаются перед своими главнюками и неподсудны. Куда вы скроетесь от преследования ,если влезите в разборки ,как свою семью ,детей защитите от угроз орды ?Юрий ДжиоевВы сперва научитесь по русски писать грамотно, а потом рассуждать. Тем более, от вашего жаргона вони больше, чем какого-то здравого рассуждения. Вы не только "гадите" на русский язык, но и опошляете русских, с которыми я рядом живу и работаю.Евгений ГоголевЯ против, что бы акцентировали внимание на национальность. Мне, как русскому человеку будет не приятно слышать, что насильник и убийца русский.Лада МираСуть не меняется ,с описками или нет комент. А вы похоже что подстрекательЮрий ДжиоевНу если не понимаете, что суть то как раз и меняется от ваших невнятных и неграмотных комментов, то о каком разумном диалоге может быть с вами? Я не умею общаться на вашем тарабарском жаргоне.Лада МираА что толку от ваших нудных реверансов и грамотности ,где в первом коменте вы ,как понимаю сам кавказец подстрекаете не россиян ,а конкретно русских устраивть массовые драки с кавказцами ?Юрий ДжиоевОпять чушь собачья. Да, я этнический осетин, родом с Кавказа, но уже 45 лет сибиряк и живу и работаю среди прекрасных русских и еще с десяток национальностей. Моими детьми являются также русские. И причем тут этот ваш бред, что я устраиваю массовые драки русских с кавказцами? Вы, как вижу по вашему складу ума пациент из палаты№6?Лада МираМне нас рать кем меня считаешь и кто твои дети.. Есть комент в котором ясно говориться о РУССКИХ - "Да, полный вагон и никто за этого парня не заступился?! Что в вагоне был только один настоящий мужчина Роман? Пока сами русские не будут друг за друга стоят, а будут только бухтет в соцсетях, что их бьют так и будет продолжаться. " Значит по вашему разумению если убивает одного русского толпа кавказцев ,именно русские должны вступаться ЗА ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ русского россиянина ,а остальные 200 национальностей россиян молча наблюдать ? Интересная логика у осетина живущего в сибири...Юрий ДжиоевНу сри и дальше, если больше ни на чего не годен.Лада МираВы когда последний раз были в московском метро ,хотя бы видели кто там ездит ? )))Лада МираТак это вы тут срачь развели , подстрекатель и провокатор.Юрий ДжиоевЯ сибиряк и по московским метро не езжу.Лада МираНу так чего судить ? Там с утра до ночи вагоны забиты азиатами и кавказцами .Natalija RadchukВы не сибиряк,вы просто хам!Юрий ДжиоевОтвечаю вам словами нашего президента Владимира Путина-"Кто как обзывается, тот так и называется".Natalija RadchukВам до Путина.......Юрий ДжиоевА что остановили вашу мысль то? Что до Путина высоко в каком смысле? Что он уже святой или Бог?Natalija RadchukЕщё раз, вам до Путина.....Юрий ДжиоевА где же тогда 12.5 миллионов москвичей и по каким "тропам" они ходят на работу, на учебу? Кавказцев всего-то 10 миллионов и они, что все в Москву переехали? Да, давно не бывал в этой "кавказской" Москве.Юрий ДжиоевЕще раз для особо "одаренных", которые не способны заканчивать свои мысли: А что остановили вашу мысль то? Что до Путина высоко в каком смысле? Что он уже святой или Бог?Natalija RadchukЕще раз для особо "одаренного", вам до Путина....Юрий ДжиоевДа, вижу заело ваш "патефон" и мучаетесь от натуги высказаться. Не буду вас более мучат своими комментами, примите валидол и спокойной вам ночи.РОМАН Молчановмерзость ((Леонид ВасиленкоКавказцев (грызунов) уже как-то из Москвы шпалерой вывозили. Показать бы снова на ТВ для дагов в качестве воспитательного момента. Там ещё грузин в Тибилиси орал - "Мой син никогда не станэт на калени пэрэд Россией".Aнатолий РайковНо зато........... https://youtu.be/tZKfZ6DzZuoЛада МираКуда россиян высылать собираетесь? В СССР самое большее,кавказцы коровники приезжали строить на шабашку сезонно и на базар цитрусами торговать,не задерживаясь в центре СССР. Власти знали что делали . Помню как в 70-е гг на самом краю линии дом купил грузин ,на него как на диковину смотрели. Отстроился и знаете чем занялся? Картежный дом открыл ,съезжались на деньги в карты и нарды играть ,на углу улицы ,где дом ,от анаши дым столбом стоял . А со временем вонь от травы и на улицах уже была не редкостью...Сергей СКАВКАЗЦЕВ МНОГО! ПОРА УЖЕ КОНКРЕТНО НАЗЫВАТЬ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРЕСТУПНИКОВ А НЕ НАСТРАИВАТЬ ВСЕХ ПРОТИВ ВСЕХ! БАНДИТЫ УРОДЫ И ДЕГЕНЕРАТЫ ЕСТЬ В ЛЮБОЙ НАЦИИ!Лада Мирано где то поградусу дичи большеЛада МираРезультат отмены 5 графы в паспорте -национальность.Неизвестно НеизвестноБандиты, моральные уроды и дегенераты есть во всех национальностях и нужно карать их по закону, жестоко, но по закону, не выбирая, кто эта сволочь и чей это родственник и сынок !!! И расширить возможности самообороны, особенно при проникновении на частную собственность, при покушении на убийство... И ПОЛИЦИИ разрешить стрелять по таким без предупреждения, особенно, когда ублюдки с холодным и огнестрельным оружием!!!Юрий ДжиоевСогласен, ибо у преступников и их пособников нет национальности и они должны отвечать по жестким законам в полной мере за свои преступления., тем более если они еще и с оружием. Примеры керченских, казанских и пермских стрелков должно же наконец-то заставить законодательную и судебную власть разработать жесткие законы против таких преступлении.Михаил МолчевИнтересно, но если бы хоть один русский зарезал пришлого, то он же и виноват оказался бы. Не пора ли менять законы?Лада МираЗаконы есть ,работают однобокоМихаил МолчевИнтересно, но если бы хоть один русский зарезал пришлого, то он же и виноват оказался бы. Не пора ли менять законы?Неизвестно НеизвестноПокажите хотя бы одного зарезанного русским пришлого? А как горячие парни с гор убивают и насилуют я видел, причем даже в Беларуси... Хотя подлец это не национальность и они могут быть кем угодно... Но почему когда я был в гостях у ребят с гор, я не нарушал их традиций, а приехав к нам в гости горячие парни начинают выстраивать свои порядки? Может вместе с горячими парнями должны приезжать их аксакалы с намордниками и плетками, чтобы усмирять горячесть своих отпрысков?????Михаил МолчевЗнаете, сударь, у нас в Лосинке, это Москва, подобные проблемы тоже случались, но и мусора отворачивались, когда мы порядок наводили. Жмуров мы старались не оставлять, но зело покалеченных было предостаточно. Дам, кстати, не трогали.Лада МираМожет аксакалы и отпускают из своих краев взбесившийся молодняк пар спустить ,дурь проветрить специально ,раньше изгоняли в горы ,теперь в центр России....Неизвестно НеизвестноТогда еще проще--- в Сибири снега много, пусть убирают и охлаждаются, а как остынут и научатся вести себя адекватно, милости прошу в цивилизованное общество!!!Лада МираТут один кавказец подстрекатель уже 45 лет как в Сибири прижился ,еще не хватает бандюганами Сибирь загадить.Неизвестно НеизвестноТогда а Арктику... -70°C это вам не хухры-мухры....Юрий ДжиоевЭтот кавказец, который уже 45 лет прижился в Сибири живет и работает не с бандюганами, как это по вашим жаргонным понятиям видно, а с порядочными и честными сибиряками с десяток национальностей. И в так называемое "цивилизованное общество", где меж собой общаются на жаргоне подворотни сибиряков не заманишь.Астон МартинТолерантность уже запредельная , почему они себя так ведут ? а потому что их кто то так учит , и надо это признать , кто то настраивает на такое поведение , и не пора бы внушать различным диаспорам что они в гостях , и примеры дурные не показывать когда собственную молодежь резиновыми дубинами дубасят , определенный контингент делает из этого выводы , все всё прекрасно видят что происходит , в своем доме терпил делают из за какой то вонючей политики ...Лада Мирану и сколько случаев когда кавказцы ухайдохали мастеров спорта нападая "трое на одного " и калеча и убивая?andmitryмиллионВВЛАДИСЛАВНегатив по отношению к такому поведению кавказцев имеет тенденцию к аккуммулированию, Раздражение ими медленно, но уверенно растёт. Допрыгаются эти джигиты, пусть потом не ропщут.ГГеоргийХачьё гуляет))АлександрДаги вообще неуправляемы - дети гор! И у них культ силы. Поэтому бить их надо не спрашивая. А вот спортсмены-силовики у них классные!Николай СмирновГрязное подлое и трусливое зверьё эти даги, а не спортсмены силовики. Таких надо в резервациях держать, за колючкой, и не пускать в русские города. Шакалы нападают всегда толпой на одного, на девушек и парней, одиночек, а когда видят тех, кто сильнее в штаны делают. Говно, а не люди.ГГеоргийДонецк показал этих детей гор, чуть, что серьезное - ноги в руки и только их видели, но большие машины, выданные им, не забывали забирать собой, дерьмо, а не люди))Николай РязановОни близки к природе и инстинктивно чуют силу,поэтому никогда не нападут на сильнейшего и даже равного им по силе,а вот на слабых отыгрываются,подлый народец,а вот,если бы русские не вырождались такими темпами,эти даги уже искали бы пятый угол вдали от Москвы.Юрий БакулинК таким скотам надо относиться соответственно. Задерживать очень жестко, при малейшем сопротивлении ломать конечности, выбивать зубы и т.д. чтобы ни жрать, ни махать, и бегать нечем было даже в будущем после отсидки. Веди себя по человечески - будет уважение.МихаилПора надевать белый колпакНаталья ИвановаTTttttt tttttОчень страшно!!! Разве допустимо на это закрывать глаза?. Один вопрос: ПОЧЕМУ ОНИ ТАК СВОБОДНО СЕБЯ ЧУВСТВУЮТ У НАС ?....TTttttt tttttОчень страшно!!! Разве допустимо на это закрывать глаза?. Один вопрос: ПОЧЕМУ ОНИ ТАК СВОБОДНО СЕБЯ ЧУВСТВУЮТ У НАС ?....МКМифодий Кроткийпоотрезать языки за мат и все конечности ::ногу.руку .которая наносила побои ...и нож в ухо кто поднял его на человека ! уроды невоспитанные !!!михаил лашинСколько можно терпеть данных молодых людей находящихся в нашей обстановке, стоят мальчики Росгвардия которые бесправны, а полиция Метро вообще ни чем не интересуется кроме кака переговоров по телефону. И, что могут сделать входящие в патруль женщины с формами как в Полицейской академии США?Анатолий ВитушкинНесколько вопросов: 1. Почему полиция не отслеживает у дикарей оружия, что они свободно пользуются ножами?Анатолий Витушкин2. Что случилось со свидетелями драки, позволившими добивать парня? Трусость и безразличие?Анатолий Витушкин3. Почему у нас настолько безразличное к нашему коренному русскому населению законодательство, что бандиты ничего не опасаются?ЯЯнаСмотреть за порядком обязанность полицейских. Мог бы по радиосвязи сообщить о происходящем. Ненужное вмешательство. Но стал героем..Комментировать
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