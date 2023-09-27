В Феодосии задержали 19-летнего местного жителя за жестокое убийство пенсионерки

В Феодосии 19-летний местный житель похищал металлические листы с крыши здания заброшенной фермы. Фото: Наталья СомоваПроходившая мимо пожилая женщина, возвращавшаяся с кладбища, сделала ему замечание, пригрозив полицией.
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