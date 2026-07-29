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Регионы России

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ФАС зафиксировала устранение «Мегафоном» признаков недобросовестной конкуренции

ФАС зафиксировала устранение «Мегафоном» признаков недобросовестной конкуренции

В июне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала рост числа жалоб на недобросовестные практики операторов связи, связанных с начислением бонусов и денежных средств за входящие вызовы, сокращением максимальной продолжительности телефонных разговоров и времени ожидания ответа абонента, а также процедурой перехода клиентов к другому оператору с сохранением номера.

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