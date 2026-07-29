ФАС зафиксировала устранение «Мегафоном» признаков недобросовестной конкуренции

В июне Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России зафиксировала рост числа жалоб на недобросовестные практики операторов связи, связанных с начислением бонусов и денежных средств за входящие вызовы, сокращением максимальной продолжительности телефонных разговоров и времени ожидания ответа абонента, а также процедурой перехода клиентов к другому оператору с сохранением номера.