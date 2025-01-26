Американские СМИ сообщили об уникальных FPV-дронах на вооружении ВС РФ

Российские военные начали применять FPV-дроны нового типа в зоне специальной военной операции. Беспилотники оснащены камерами-фотоловушками и демонстрируют уникальные возможности для скрытного наблюдения, пишет американский журнал Forbes.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии