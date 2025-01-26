ИЗВЕСТИЯ iz
MainНовостиПолитикаАрмияСпортОбществоНаукаСтрана
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИЗВЕСТИЯ iz

7 038 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • александр крот
    Все что должны дети знать так это слова гимна а не каких то певцов...они сегодня в россии а завтра на западеНародный артист С...
  • Харченко Александр
    Выбор Габбард в разведку, первый признак развития деменции у ТрампаВ США заявили, чт...
  • Татьяна Гусева
    Когда кто-то на западе, или вообще из-за океана говорит, что выборы недействительны, или они их не признают, я не пон...В ЦИК Белоруссии ...

Американские СМИ сообщили об уникальных FPV-дронах на вооружении ВС РФ

Американские СМИ сообщили об уникальных FPV-дронах на вооружении ВС РФ

Российские военные начали применять FPV-дроны нового типа в зоне специальной военной операции. Беспилотники оснащены камерами-фотоловушками и демонстрируют уникальные возможности для скрытного наблюдения, пишет американский журнал Forbes.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх