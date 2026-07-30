Суд в Киеве возбудил дело о захвате черкасского собора — раскольникам не отдадут святыню

Черкасская епархия канонической Украинской Православной Церкви Московского Патриархата (УПЦ МП) опровергла попытки властей легализовать захват Свято-Михайловского кафедрального собора через схему признания его «бесхозным» имуществом.
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