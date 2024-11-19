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10 стыдных вопросов об алкоголе и похмелье: отвечает психиатр-нарколог Ивери Кизицкий

10 стыдных вопросов об алкоголе и похмелье: отвечает психиатр-нарколог Ивери Кизицкий

Мы собрали то, о чём вы так хотели узнать, но стеснялись спросить. В этой серии статей известные эксперты отвечают на вопросы, которые обычно неловко задавать: кажется, что все об этом и так знают, а спрашивающий будет выглядеть глупо.

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grunbik06mailru
Жаль, что алкоголики не будут читать статью.
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