В Кремле прокомментировали угрозу Трампа ввести пошлины в 100% для БРИКС

В ответ на угрозы Дональда Трампа ввести 100% пошлины за гипотетический отказ от доллара, Дмитрий Песков назвал его заявления «рецидивом 2016 года», подчеркнув: БРИКС не планирует создавать единую валюту.
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