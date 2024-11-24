Bloomberg: Байден хотел пригласить Украину в НАТО, но передумал

Администрация президента США Джо Байдена после победы Дональда Трампа на выборах рассматривала возможность публичного приглашения Украины в НАТО, однако позже отказалась от этой идеи, сообщает агентство Bloomberg.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии