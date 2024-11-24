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Bloomberg: Байден хотел пригласить Украину в НАТО, но передумал

Bloomberg: Байден хотел пригласить Украину в НАТО, но передумал

Администрация президента США Джо Байдена после победы Дональда Трампа на выборах рассматривала возможность публичного приглашения Украины в НАТО, однако позже отказалась от этой идеи, сообщает агентство Bloomberg.

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Комментарии
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Eduard
Не имеет права никакой Байден приглащать в НАТО страну,где идет война,бто их же закон!
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