ОСН: тыква останавливает старение кожи и помогает сохранить зрение

Тыква обладает массой полезных качеств, особенно – для пожилых людей. Так, содержащийся в ней витамин Е останавливает старение кожи, а также уменьшает вероятность появления тромбов и катаракты, выяснила Общественная Служба Новостей.
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