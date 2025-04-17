Надо ли было чехов освобождать в 1945-том?

словаки генетически, по своей гапло-группе, наиболее близки к русским. не украинцы и белорусы, а именно словаки. читал когда про исследования генетиков.. )

Вячеслав Денисов

Вот и с понаехавшими муслимами русские ведут себя так же сверхкультурно, а эти дикари уже сели на шею и начинают указывать как нам жить на своей земле! Идиоты понимают только силу и немцы это прекрасно знают... знали. Теперь и им там приказано быть "толерантными".