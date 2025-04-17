Во времена вегетарианские довелось побывать в Праге. Было это лет 15 назад, после Мюнхенской речи Путина, на которую, как известно, тогда все в Европе криво поулыбались и отмахнулись, как от назойливой мухи.
Надо ли было чехов освобождать в 1945-том?
Комментарии
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Игорь Михайлович
словаки генетически, по своей гапло-группе, наиболее близки к русским. не украинцы и белорусы, а именно словаки. читал когда про исследования генетиков.. )
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5 час.
ВР
Виктор Рубцов
историю не изменить
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4 час.
Вячеслав Денисов
Вот и с понаехавшими муслимами русские ведут себя так же сверхкультурно, а эти дикари уже сели на шею и начинают указывать как нам жить на своей земле! Идиоты понимают только силу и немцы это прекрасно знают... знали. Теперь и им там приказано быть "толерантными".
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2 час.
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