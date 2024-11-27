В Иверском храме состоялась общеепархиальная Божественная литургия.

26 ноября 2024 года, в день памяти святителя Иоанна Златоустого архиепископа Константинопольского, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, возглавил общеепархиальную Божественную литургию в Иверском храме г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии