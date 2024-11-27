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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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В Иверском храме состоялась общеепархиальная Божественная литургия.

В Иверском храме состоялась общеепархиальная Божественная литургия.

26 ноября 2024 года, в день памяти святителя Иоанна Златоустого архиепископа Константинопольского, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, возглавил общеепархиальную Божественную литургию в Иверском храме г.

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