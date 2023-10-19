Чиновник Госдепа США Джош Пол уволился из-за поставок оружия Израилю

Работавший в бюро по военно-политическим вопросам, курирующим продажу оружия, высокопоставленный чиновник Госдепа США Джош Пол уволился из-за решения президента Джо Байдена поставлять Израилю вооружения на фоне эскалации палестино-израильского конфликта.
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