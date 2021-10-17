Как Крым республикою вольной в федерацию вошёл

Век назад, 18 октября 1921 года, Ленин и Калинин подписали совместное постановление Совнаркома и ВЦИК, в котором предписывалось: «Образовать Автономную Крымскую Советскую Социалистическую Республику как часть РСФСР в границах Крымского полуострова».