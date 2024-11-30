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Глава парламента Крыма Константинов: Зеленский стремится подставить Трампа

Глава парламента Крыма Константинов: Зеленский стремится подставить Трампа

Продолжающаяся эскалация конфликта на Украине, по мнению главы крымского парламента Владимира Константинова, является попыткой Владимира Зеленского подставить новоизбранного президента США Дональда Трампа.

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