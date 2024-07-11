Саратовцы страдают от жары в транспорте без кондиционеров

Саратовцы страдают от жаркого климата и отсутствия кондиционеров в общественном транспорте. Во время личного осмотра микроавтобусов депутат областного собрания Александр Блатман обнаружил, что в этих транспортных средствах отсутствует система охлаждения.
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