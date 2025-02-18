Брянские прокуроры раскрыли сумму рекордной взятки и назвали фамилии мздоимцев

Скрипин, Костицин и Павлов - далеко не полный список обвиняемых в коррупции. О противодействии коррупционным преступлениям рассказал начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Брянской области Александр Хаустов.