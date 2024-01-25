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Помощь Украине пала жертвой внутрипартийной вражды в США

Помощь Украине пала жертвой внутрипартийной вражды в США

Global Look Press/Christoph Soeder/dpa Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл заявил о множестве препятствий для согласования пакета мер по нацбезопасности, указывая на глубокие разногласия по вопросам иммиграции и помощи Украине, о чем сообщает издание The Hill.

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