Захарова: «стыдно», что вопрос об аресте Касема не стоит в повестке СПЧ ООН

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об отсутствии вопроса с задержанием в Латвии журналиста Марата Касема в повестке новой сессии Совета ООН по правам человека и назвала эту ситуацию «стыдной».
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