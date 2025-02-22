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Царьград

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По сценарию третьей мировой: Макрон и Стармер везут Трампу свой план по Украине

По сценарию третьей мировой: Макрон и Стармер везут Трампу свой план по Украине

Макрон и Стармер намерены обсудить с Трампом план отправки на Украину 30 тысячи военных, сообщает Advance.

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