Лавров опроверг слухи об ультиматумах США из-за украинских атак

Россия не ставила США никаких ультиматумов из-за поддержки Вашингтоном украинских ударов по российской территории, однако Москва регулярно поднимает эту тему в рамках двусторонних дипломатических контактов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РБК .
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