Завтра похолодание до +12 градусов

Завтра ночью ощутимо похолодает до +12°C — готовь тёплый плед! А днём будет по-летнему тепло. Не пропусти подробности!Сегодня, 30 августа, температура воздуха держится на отметке +22 градуса.
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